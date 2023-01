"Sampierana, sono tornato per aiutarti"

E’ tornato dall’America un mesetto fa Simone Pippi reduce della prima parte della sua esperienza di sport e studio in un Community College nei pressi di New York e si è rimesso subito a disposizione della Sampierana che gioca in Promozione con l’obiettivo di centrare il salto in Eccellenza. E Simone ha deciso di non risalire sull’aereo, ma di rimanere a San Piero in Bagno, la sua città. Sarà dunque lui il secondo rinforzo per mister Barontini dopo quello di Davide Braccini sul mercato di dicembre.

Simone Pippi, come è stata la sua esperienza americana?

"Molto bella, ho vissuto tre mesi intensi, ho conosciuto tanti ragazzi di ogni parte del mondo con cui sono ancora in contatto, ho visto posti molto belli. La consiglio a tutti i ragazzi. Sotto il profilo calcistico non ho trovato un livello alto, si giocavano tre partite a settimana e la mia squadra è uscita di scena nella fase regionale. Alla fine anche questo stop dell’attività sportiva per me inusuale è stato tra i motivi che mi ha fatto decidere di rimanere in Italia".

Che Sampierana ha ritrovato?

"Ho sempre ritenuto che fossimo competitivi, ma un ruolino di marcia di questo tipo mi ha sorpreso. Ho seguito le gesta a distanza sui siti, attraverso la chat di squadra e le lunghe video chiamate con alcuni compagni. Ho fatto il tifo per loro. La Sampierana è forte in tutti i reparti, il livello degli allenamenti è alto e questo è un vantaggio per la partita. Nei miei sei anni credo sia la Sampierana più forte".

Il suo auspicio per il 2023?

"Ritagliarmi uno spazio, perché anch’ io voglio dare il mio contributo. E’ vero che nel mio ruolo c’è concorrenza ora che è arrivato anche Davide Braccini, un ragazzo di San Piero, ma penso che la concorrenza sarà un valore aggiunto di questa squadra: ciascuno di noi non potrà mollare di un centimetro altrimenti perderà il posto".

Che giudizio dà del Gambettola, la rivale per il primo posto?

“E’ una squadra di assoluto valore, con un allenatore come Bernacci dal passato nel professionismo da giocatore e che ha esperienza da vendere. Dovremo lottare alla morte. Chiudere il girone di andata da campioni d’inverno è stata una soddisfazione immensa".

Qual è la sua condizione?

"Al rientro in Italia non ero alla pari dei compagni e non giocavo da un mese. Per le feste ho recuperato il gap e ora mi sento pronto per fare la mia parte".

Ora vi aspetta un osso duro come il Cervia.

"Che sul campo amico ha collezionato 14 dei suoi 17 punti e che ha il quarto attacco del campionato, ma ci stiamo preparando al meglio".