San Carlo, tornano i kart in una ’tre giorni’ di eventi

di Paolo Morelli

Fervono i preparativi a San Carlo di Cesena per il ritorno dei kart che quest’anno si allargheranno diventando una ‘tre giorni’ in cui troveranno spazio anche altri sport: mountain bike, mototurismo, automobilismo storico e moderno.

La giornata clou sarà martedì 25 aprile, quando si disputerà la prima prova dell’Area Nord del Trofeo nazionale circuiti cittadini, come da tradizione più che ventennale ripresa lo scorso anno dopo l’interruzione causata dal Covid, ma ci sarà un prologo domenica 23 aprile, giornata dedicata agli altri sport e all’educazione stradale.

L’organizzazione è curata della Polisportiva San Carlo affiancata da Pks Italia Motorsport e Automobile Club d’Italia con la collaborazione del Moto Club Paolo Tordi di Cesena, Romagna Iniziative e Polizia municipale di Cesena. Inoltre la Polisportiva è sostenuta da una miriade di sponsor locali che non fanno mancare il loro piccolo contributo. La giornata di domenica 23 sarà incentrata nella zona del Parco del Libro e sarà intitolata la ‘Festa dei motori’ con prove gratuite di kart per bambini a partire dalle 9, con educazione e avvio alla guida sicura. Alla stessa ora partiranno gli appassionati di mountain bike per un giro non competitivo di 36 chilometri con dislivello di 1.100 metri, organizzato in collaborazione con Cycling Center Lab. Alle 9.45 partirà il giro turistico per moto d’epoca e moderne organizzato dal Moto Club Paolo Tordi. Dalle 11 invece raduno Ferrari della scuderia Red Passion di Lugo. Dopo il pranzo con paella e sangria (prenotazioni entro venerdì 21 al 380-7323457) alle 15 aprirà il campo scuola con educazione stradale a cura della Polizia locale di Cesena. Alle 17 largo alle auto storiche Alfa Romeo e altre marche, poi inizierà la parte festosa: musica dal vivo con Total Peppers e, dalle 18, apericena con gnocco fritto e affettati.

Martedì 25 aprile sarà dedicato interamente ai kart, con iscrizioni e verifiche sportive dalle 7 alle 9, quando inizieranno le prove ufficiali di allenamento; dalle 11 alle 12.30 prove ufficiali cronometrate per determinare le griglie di partenza delle prefinali che si svolgeranno dalle 12.30 alle 14.30. Le finali si svolgeranno dalle 15 alle 18; alle 18.30 le premiazioni e l’aperitivo in musica. Si prevede la partecipazione di 60 piloti nelle varie categorie, attirati dalla proverbiale calorosa ospitalità di San Carlo. Sia a pranzo che a cena sarà in funzione lo stand gastronomico (prenotazioni al 380-7323457).