San Valentino, regali e pensieri con la passione del Cavalluccio

‘Un giorno all’improvviso mi innamorai di te’. Il tutto scritto dentro a un cuore. Che magia, che gran bel regalo di San Valentino. A patto di gestire con stile la fase della consegna del regalo. Perché tutto sta nel misurare la reazione della dolce metà nel vedersi paragonata a una squadra di calcio con citazione tratta dai cori della Curva Mare…

In ogni caso quando si ha di fronte chi ha il bianconero tatuato sulla pelle si va via sul velluto, come ha dimostrato il grande interesse dei tifosi che ieri pomeriggio alle 18 hanno preso d’assalto il Cesena Store di piazza Amendola per gustarsi in anteprima, in compagnia della squadra, i nuovissimi gadget a tema festa degli innamorati.

"E’ davvero bello essere qui – ha sorriso a nome del gruppo Luigi Silvestri – perché iniziative come queste rafforzano il legame tra noi giocatori, i tifosi e la città. Si condividono momenti ed emozioni coi tifosi e ci si diverte sempre. Per come sono fatto io, ho sempre una gran voglia di esserci e di partecipare, anche perché riempie davvero il cuore vedere il sorriso di un bambino che si avvicina per chiedere un autografo o una foto, approfittando per scambiare anche qualche parola insieme". In effetti l’idea era quella e l’obiettivo è stato decisamente stato centrato, merito condiviso fra club, giocatori ed appassionati. Come sono state apprezzate le due magliette in stile anime gemelle: una bianca e una nera, con lo stesso messaggio proposto in stili diversi. Quella bianca col Cavalluccio nero inserito in mezzo alle scritte e quella nera con le parole bianche racchiuse in un cuore insieme all’immancabile simbolo cesenate. L’amore e il Cesena sono per sempre. Altro che i diamanti.

Luca Ravaglia