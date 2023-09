Sanulli, collezionista di ori. Tris di vittorie agli Europei

A Cristina Sanulli servono modifiche all’arredamento domestico: la bacheca dei trofei è meglio sostituirla con una cassaforte. Il commissario della polizia locale (punto di riferimento dell’Atletica Endas Cesena) che corre come il vento sulla pista di atletica, dopo essersi laureata campionessa del mondo ai master in primavera, ha deciso di aggiungere i fuochi d’artificio nel corso dei campionati europei attualmente in corso a Pescara e nell’ambito dei quali si è già messa al collo tre medaglie d’oro, conquistate nei 100 metri, nei 200 e nella staffetta 4x100. In quest’ultimo caso perlatro ha contribuito attivamente a polverizzare il precedente record continentale che durava dal 2008, fermando il cronometro sul tempo di 50 secondi e 83 centesimi, a un soffio dal primato mondiale.

"E non è ancora finita – Sanulli ha ancora le scarpette da ginnastica ai piedi – dal momento che sabato (domani, ndr) parteciperò pure per la prima volta alla staffetta 4x400 mista. Vediamo se si può rimpinguare ancora la collezione di medaglie… In effetti sorrido e lo faccio in quello che è probabilmente il momento migliore della mia carriera sportiva: da un paio d’anni sto vincendo praticamente tutto…".

Il coronamento di una passione che accompagna Sanulli fin da quando era ragazzina: "E’ il mio momento – riprende – e me lo godo, assaporandolo ancora di più sapendo la fatica che ho fatto per arrivare fin qui. I miei trascorsi sulla pista di atletica in effetti sono stati segnati anche da momenti difficili, cadute dalle quali mi sono sempre rialzata, credendo in me stessa e nel fatto che la ruota prima o poi avrebbe girato nel verso giusto".

La ruota ha girato, eccome. E ora Sanulli, che gareggia nella categoria W50, passa alla cassa, a ritirare anche gli interessi.

"Ho vinto i 100 metri con un sorprendente 12.66 purtroppo registrato col vento a favore. E’ un tempo che non facevo nemmeno da ragazzina… Ma di certo non mi accontento. Non mi accontento mai e questo vale soprattutto ora, che sto attraversando una fase di gran forma costante nel tempo. A ogni gara scendo in pista trovandomi in grande condizione e cerco di approfittarne al massimo. Anche quando non è facile, come qui a Pescara: per ogni gara ci sono le batterie, le semifinali e le finali. Visti i miei impegni, in certi giorni ho corso più di una volta, anche col maltempo, il freddo e la pioggia durante il riscaldamento. Nei 200, dove ho comunque vinto l’oro, avrei potuto fare meglio…".

Il capolavoro è comunque arrivato nella staffetta 4x100, corsa e vinta insieme a Agnese Rossi, Michela Borscia e Denise Neumann: "Avevano partecipato tutte alla finale individuale. Sapevamo di essere competitive, ma questa volta ci siamo davvero superate".