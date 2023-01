Sanulli, da Ancona indicazioni ok per i Mondiali

L’inizio promette benissimo. E visto che l’obiettivo principale del 2023 della velocista dell’Endas Cesena Cristina Sanulli è mettere le mani sul campionato del mondo master in programma a fine marzo in Polonia, fin da ora c’è da contare i minuti. O meglio, i secondi: 26’’ e 80 centesimi, per essere precisi, quelli impiegati mercoledì scorso ad Ancona per segnare l’ennesimo record italiano sui 200 metri. "Ero partita all’ultimo minuto – racconta Sanulli – dopo aver lavorato alla mattina e mangiato qualcosa al volo a pranzo. L’occasione era una gara assoluta, nella quale io, coi miei 50 anni, me la sono vista con ragazze ventenni: sono arrivata quarta, vicinissima alla prima: lei ha fermato il tempo sui 26’’ e 40, io sono arrivata a 26’’ e 80, lo stesso primato che avevo stabilito nel 2022, quando però avevo 49 anni. Dunque ora che sono entrata in una nuova categoria, il primato è tutto nuovo…".

Il miglior tempo realizzato nel periodo di maggior condizione dello scorso anno ripetuto nella fase inziale degli allenamenti di questa stagione lascia certamente ben sperare: "Punto in alto e non voglio lasciare niente di intentato – incalza Sanulli – Per questo mi sto affidando anche a un nutrizionista, curando nei dettagli tutti gli aspetti della preparazione. Se voglio vincere? Certo, ci proverò con tutta me stessa, sapendo che anche un solo dettaglio potrebbe rovinare tutto, ma sono fortemente determinata a non averte rimpianti". Anche perché l’atleta cesenate, commissario della polizia locale, ha una rivincita da prendersi: "Ho già partecipato ai Mondiali, qualche anno fa. Allora erano a Budapest e io ero prima a cinque metri dalla vittoria, quando sono caduta, rovinando tutto. E’ l’occasione del riscatto e non vedo l’ora che arrivi. Ci saranno prima le batterie, poi le semifinali e infine la finale: tre gare, in pratica. Dovrò dosare le energie e mi concentrerò solo su quella distanza, aggiungendo magari la staffetta finale. Gareggerò nella categoria Master 50-55 anni, in una pista (indoor) che già conosco e che mi piace molto. L’antipasto saranno i campionati italiani di metà marzo, poi prenderò una manciata di giorni di ferie e poi andrò a caccia dell’impresa".

Nel frattempo la stagione 2023 dell’Endas Cesena ha registrato buoni risultati anche nel primo appuntamento di cross che si è svolto lo scorso fine settimana a Castel San Pietro Terme. La squadra Allievi è ottava in regione, mentre quella Assoluta maschile ha raggiunto il nono posto. A livello individuale i migliori piazzamenti sono arrivati dall’allenatore-giocatore Nicolò Lombardi (12°), e dagli under 18 Petra Corbara (10°) e Stefano Fadini (14°). Da segnalare anche il rientro dopo sette mesi di stop della neo-coach Melania Tizzi (28°).

Luca Ravaglia