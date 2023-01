"Saremo una squadra diversa, ci si divertirà"

di Luca Ravaglia

"Il Romagna Rfc che scenderà in campo dopo la sosta natalizia sarà una squadra radicalmente diversa rispetto a quella dell’andata. Sono certo che ci sarà davvero da divertirsi". Parola di Gianluca Ogier (nella foto), tecnico del gruppo impegnato nel campionato di A di rugby, attualmente in penultima posizione.

Ogier, da dove si riparte?

"Da una fortissima convinzione: giocare in A è molto meglio che farlo in serie B. Vogliamo tenerci la categoria e lo faremo".

Tornerete in campo domenica 22 andando a far visita al Badia, ultimo: loro 5 punti, voi 10.

"Sarà l’ultima d’andata, da lì partirà il nostro cambio di passo".

Cosa la rende ottimista?

"La qualità e l’atteggiamento dei miei atleti. Abbiamo trascorso il periodo delle feste continuando ad allenarci al completo con una fortissima determinazione e la voglia condivisa di alzare l’asticella del gioco".

Cosa vi è mancato?

"L’esperienza di affrontare grandi squadre. Siamo finiti per la prima volta nel girone veneto, dove il livello è molto alto. Affrontare atleti di grande talento è difficile, ma aiuta a crescere in fretta. E noi lo abbiamo fatto. La prima parte del torneo ci è servita per ambientarci, nella seconda metteremo a frutto quello che abbiamo imparato. Sappiamo cosa aspettarci dagli avversari, mentre chi dovrà vedersela con noi, avrà delle sorprese…".

Merito del lavoro di queste settimane?

"Di un processo di crescita che è diventato sempre più importante. Anche tatticamente ci saranno dei cambiamenti, perché dopo un girone ormai ci si conosce tutti e serve portare qualcosa di nuovo in campo, ma la differenza la farà il nostro approccio".

Ha mezzo secolo di esperienza nel mondo della palla ovale, lei e il rugby siete sinonimi.

"Proprio per questo posso dire con certezza che una realtà organizzata come quella del Romagna Rfc è davvero molto difficile da trovare, anche nell’olimpo delle grandissime squadre. Sono orgoglioso di far parte di un progetto eccellente".

A cosa si riferisce?

"A tutto. Dalla dedizione di chi cura il campo o lo spogliatoio, fino alla passione di chiunque graviti intorno alla squadra. Entro nel merito, citando i tanti progetti di crescita che sta mettendo in atto la franchigia. In un quadro del genere non puoi pensare di seminare oggi e raccogliere domani: i tempi sono medio lunghi, ma la dedizione e la cura dei dettagli hanno già tracciato la strada".

Quale sarà il punto di arrivo? "Un gruppo in continua crescita, alimentato dal basso, da sempre nuovi ingressi di atleti cresciuti nel territorio. Che poi magari spiccheranno il volo verso palcoscenici più importanti. C’è grande collaborazione tra gli staff tecnici, ci sono confronti, occasioni di crescita costante. Cosa si può volere di più?".

Più tranquillità in classifica?

"Arriverà, perché il lavoro paga sempre, soprattutto quando è condito dalla motivazione di un gruppo coeso che rema all’unisono nella stessa direzione. Non bastano le parole? Per i fatti venite allo stadio del rugby".