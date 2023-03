Savignanese, contro il Bentivoglio arriva solo un 1-1

La Savignanese non riesce a bissare lo splendido successo di domenica quando ha sbancato Russi, e anzi ha dovuto rincorrere a lungo il Bentivoglio. Partono bene i gialloblu ma il gol non arriva nonostante le occasioni di Battistini e Farabegoli. E allora al 38’ sono gli ospiti ad andare in vantaggio con la capocciata di Lipparini. Nella ripresa la Savignanese spinge, il pareggio sembra vicino sui tentativi di Nicolini, Farabegoli e Pacchioni. Per il pari si deve aspettare il 35’ quando Malo pennella una punizione perfetta. Ci sarebbe il tempo per il raddoppio ma quello di Lambertini viene annullato, poi ci riprova Malo, ma la mira non è felice e il risultato non cambia più.

SAVIGNANESE: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Cassani, Battistini, Dhamo (9’ st Pacchioni), Farbegoli (34’ st Brocculi), Mazza (18’ st Vitalino), Nicolini (40’ st Sbrighi). All.: Montanari.

Reti: 38’ pt Lipparini, 35’ st Malo.