Savignanese, Davide Montanari confermato alla guida

Sono trascorsi meno di dieci giorni dalla conclusione del campionato di Eccellenza ma la Savignanese ha gia’ iniziato a gettare le basi per la prossima stagione sportiva seguendo il concetto di praticità e velocità. I gialloblu di Savignano sono arrivati sesti nel torneo appena finito, distinguendosi per una difesa davvero eccellente, la terza meno battuta del girone, per i molti giovani sempre schierati e per la corretezza (l’ultimo dato è stato confermato dalla prima posizione a livello regionale nella ’Coppa Discipina’), visto e considerato che in questa speciale classifica pesano ammonizioni e espulsioni anche dei dirigenti, multe e penalizzazioni alla società.

La prima decisione presa dalla societa’ presieduta da Mariacristina De Zardo e’ stata quella di confermare Davide Montanari alla guida della prima squadra. Per “ Momo” Montanari la prossima sarà infatti la terza stagione sulla panchina della Savignanese. Rimane quindi mister Montanari cosi come tutti gli altri componenti dell’area tecnica: e così facendo Franco De Falco mantiene la carica di direttore generale ed anche di responsabile tecnico del settore giovanile, Andrea Maruca resta team manager della prima squadra ed anche del settore giovanile.

Nelle prossime settimane invece sara’ definita con maggiore certezza la rosa da mettere a disposizione del confermato tecnico Davide Montanari. Si dovra’ decidere chi confermare nella batteria dei piu’ esperti che comprende Tola, Pacchioni, Mazzarini, Zoffoli ai quali poi andranno affiancati appunto molti ragazzi anche fra quelli provenienti dal settore giovanile gialloblu.

La società punta sul gruppo dei ragazzi della classe 2005 che in questa stagione hanno ben figurato nel campionato Juniores mentre nella precedente stagione si erano imposti nel campionato Regionale Allievi Elite e la speranza insomma è quella che dopo due stagioni da protagonisti nei tornei giovanili sappiano confermare le loro qualità fra i grandi in un campionato competitivo come quello di Eccellenza. Sarebbe un bel primo passo per la loro carriera e un premio al lavoro della società.

Roberto Daltri