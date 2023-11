Savignanese, una Medicina molto amara

Savignanese

0

Medicina Fossatone

4

SAVIGNANESE: Torri, Mazzarini, Mazza (25’ st Possenti), Mazzavillani (35’ st Sberlati), Malo (20’ pt Di Gilio), Lambertini, Zoffoli, Tola, Amaducci, Nicolini (39’ st Ariyo), Vitalino (7’ st Masciullo). A disposizione: Papi, Forti, Mazzarini F., Toni. All.: Montanari.

MEDICINA FOSSATONE: De Gori, Barbaro, Bertoni, Ferretti, Castagnini, Stellacci (27’ st Randi), Musiani, El Abbassi (33’ st Monaco), Mascanzoni (1’ st Sansonetti), Xhuveli (29’ st Boschi), Merighi (39’ st Pasotti). A disposizione: Tonini, Montalbani, Commissari, Dal Fiume. All.: Geraci.

Arbitro: Allkanjari di Rimini.

Reti: 13’ pt Mascanzoni (M), 35’ pt Stellacci (M), 17’ st Musiani (M), 42’ st Boschi (M).

Note: ammoniti: Nicolini (S), Vitalino (S).

POKER ESTERNO del Medicina Fossatone contro la Savignanese. Al 13’ giallorossi già in vantaggio. Cross di Musiani, palla solo da appoggiare in rete per Mascanzoni. Al 35’ è sempre Musiani dal fondo a crossare in area per Stellacci che, di testa, fa secco Torri. Al 62’ Musiani dopo una triangolazione con Xhuveli, realizza la terza rete con un bellissimo esterno destro sotto l’incrocio. Chiude lo score un diagonale di Boschi all’87’.