Savio, corsa con una meta: un posto nel Superfrustino

Stasera, a partire dalle 21, l’Ippodromo del Savio offrirà una proposta ippica che preannuncia spettacolo, tecnica e un tuffo nella storia del trotto mondiale; sono infatti sette le consuete sfide in pista, con il clou ’Premio Anioc Forlì – Cesena’ dedicato ai primaserie anziani e quattro manche del Trofeo Hakan Wallner - torneo che ricorda il grande maestro svedese delle redini lunghe che vinse il Derby nel 1992 con Offen Lb e ci ha lasciati nel 2001 - il cui vincitore potrà partecipare alla semifinale che si terrà l’8 agosto del Superfrustino - Tomaso Grassi Award 2023.

Dopo l’apertura affidata ai gentleman driver, alla seconda corsa andrà in scena il primo round del Trofeo Wallner, un miglio per tre anni che vivrà del match tra Elgatto Jet con Andrea Vitagliano ed Enigma Si affidato a Gianvito D’Ambruoso terze forze, in grado anche di sovvertire il pronostico Earthquake e Luca Farolfi.

Quattro anni alla terza corsa, con eccellenti chance per Dama di Corte che potrebbe regalare 10 punti a Sandro Miraglia, Dulcinea di Casei rappresenta una buona carta per Andrea Vitagliano.

Alla quarta scenderanno in campo i soggetti di cinque e sei anni per dare vita a uno scontro intergenerazionale su cui spicca la presenza di Charlize Run Moon, fortunata ’pesca’ per Giorgio Cassani che aggiunge ulteriori possibilità di ottenere punti funzionali alla promozione, Corcovado e D’Ambruoso sono valide alternative, con Blackfire Horse da non trascurare per la guida di Marco Basile.

Nastri e doppio chilometro per la sfida decisiva, quinta corsa, ’Premio Memorial Cav. Giuseppe Ciani’, Giorgio Cassani presenta il suo Velez D’Aghi con serie intenzioni di giocarsi la vittoria correndo all’avanguardia, anche se al suo esterno Francesco Virzì si proporrà alle redini dell’ardente Argo Spritz e notevoli aspettative sono riposte anche verso Intouchable, anch’esso presentato da Andreas Geineder e toccato in sorte a Nicola Salacone. La collocazione al secondo nastro di Zerouno Mmg non aiuta le ambizioni di primato di Andrea Vitagliano, mentre la svedesina tutto pepe Vasterbo Sky High è il migliore cavallo della sfida per Maurizio Visco. Alla sesta ’Premio Anioc Forlì – Cesena’, i riflettori illuminano un miglio dal notevole spessore tecnico con cavalli del livello di Africa Jet, Barbabietolo Pel e Volnik du Kras, ma soprattutto di Zola Key, svedese che ha nella fasi iniziali la sua dote peculiare e che in coppia con Sandro Miraglia ambisce al successo. Negli intervalli fra le corse, come ogni martedì, ci sarà spazio per le voci di ’Degni di Nota’, il talent musicale di Teleromagna diretto da Luca Bergamini. Ospite di stasera è la giovane forlivese Matilde Montanari, studentessa del Liceo Artistico e Musicale ’Canova’ di Forlì, che fra due giorni parteciperà al music festival iVisionatici a Roma.