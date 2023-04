Schachner, viaggio in Italia con il bianconero nel cuore

di Giacomo Mascellani

Il Cesena calcio ha dei tifosi veramente speciali. Fra questi uomini innamorati dei Cavalluccio, un posto d’onore lo merita l’avvocato Roberto Manzo, che sta facendo un lavoro bello e prezioso, raccogliendo foto e autografi di tutti - ma proprio tutti - i calciatori che hanno giocato anche solo una gara o un minuto in maglia Cesena.

Tutto ebbe inizio nel dicembre 2020, quando l’avvocato acquistò il libro ’Cesena Calcio, una storia unica’ scritto da Giovanni Guiducci, autentica memoria della squadra bianconera. All’interno della pubblicazione ci sono le foto di tutti quelli che hanno collezionato almeno una presenza nella prima squadra del Cesena. Così a Manzo è venuta l’idea di cercare tutti gli ex calciatori del Cesena e farsi autografare le loro foto. L’avvocato super tifoso ha anche creato un gruppo su Facebook chiamato ’Cesena Calcio, gli Eroi della Fiorita’, dove condivide le foto che scatta agli ex calciatori, i video che fa lui stesso e i loro autografi. A questo gruppo sono iscritte circa 1.900 persone.

L’altro giorno Roberto Manzo ha incontrato al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico il mitico Walter Schachner e sua moglie Conny. L’ex centravanti, originario della cittadina austriaca di Leoben, oggi ha 66 anni splendidamente portati. E’ stato la punta della nazionale dell’Austria e nel 1981 venne acquistato dal Cesena per 700 milioni di lire, quando il presidente era Edmeo Lugaresi e dell’acquisto del cartellino si occupò il grande Renato Lucchi. In bianconero il centravanti austriaco giocò due stagioni, poi venne acquistato dal Torino dove giocò tre anni, e quindi indossò la maglia dell’Avellino per due stagioni.

Ma è a Cesena dove ha lasciato il segno e dove ha conquistato il cuore dei tifosi, che in suo onore nell’autunno del 1981 fondarono le Weisschwarz Brigaden, le brigate bianconere, con il simbolo Wsb che caratterizzò e continua a caratterizzare la curva mare dell’allora Fiorita. Quando i tifosi sentono il nome di Schachner, si emozionano ancora oggi. È lo stesso Roberto Manzo a raccontare l’incontro con l’ex bomber: "Io e il mio amico Marcello Baronio, che è un collezionista invece delle foto del tifo cesenate, avevamo progettato di andare in Austria per incontrarlo, facendo una toccata e fuga di un giorno. Così ho scritto alla moglie Conny su Messenger, spiegando chi fossi e che avrei voluto incontrare Walter. Pochi giorni fa mi ha risposto dicendo che lei e il marito sarebbero passati da Cesenatico, per poi proseguire in altre zone in viaggio in Italia. Così abbiamo preso appuntamento al Da Vinci, dove io e Marcello Baronio siamo stati circa due ore con loro. Schachner ci ha raccontato come ha fatto ad arrivare a Cesena, ci ha parlato del suo interprete di Bressanone che si chiamava Seeber e giocava nella Primavera del Cesena; ci ha detto che ama gli strozzapreti panna e speck e i ravioli burro e salvia. È stato un incontro molto piacevole, abbiamo scattato le foto e lui me ne ha autografata una. Ci siamo lasciati con un arrivederci a presto, e sarà l’occasione per portare Schachner in un locale tipico romagnolo per fargli assaporare i primi che tanto gli piacciono".