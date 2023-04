"Se non siamo brillanti non la portiamo a casa"

Solo la matematica lascia ai bianconeri una tenue luce di speranza di raggiungere ancora la vetta nelle ultime tre giornate, ma il pareggio a cui il Cesena è stato costretto da una Lucchese molto ostica lascia non poco rammarico. E per accorgersene basta vedere il volto col quale il tecnico Domenico Toscano si presenta in sala stampa: "Quella di oggi è la fotografia del nostro campionato: c’è ben poco da dire, ma quando le partite non si mettono sui binari giusti che vogliamo noi non riusciamo a portare a casa la partita e questo succede quando insomma non facciamo una prestazione brillantissima".

Poi l’allenatore del Cesena spiega quale a suo parere sia stato il momento decisivo dell’incontro: "Il gol subito forse ci ha innervosito, la squadra si è allungata, si è allargata ci sono stati tanti errori tecnici, tanti cross sbagliati, situazioni che, essendo più lucidi e sereni, avremmo potuto sfruttare meglio. C’è rammarico per non dire di più potevamo stare ancora lì con le altre, oggi troppi giocatori importanti erano sotto tono".

Giovedì il Cesena torna in campo contro il San Donato Tavarnelle e Toscano fa capire cosa vuole, o per meglio dire, vorrebbe vedere: "Dobbiamo essere più cinici e più determinati per portare la partita sui binari che vogliamo, i dettagli dobbiamo portali dalla nostra parte".

Quello di Daniele Celiento è stato un rientro positivo sotto tutti i punti di vista, gol compreso ma il difensore in bocca sente un sapore non proprio dolce: "C’è rammarico, siamo arrabbiati perché volevamo vincerla, ma come abbiamo sempre fatto non molliamo e guardiamo avanti. Il gol mi mancava da tanto, però speravo di vincere la partita e sarebbe andata bene anche se magari non avessi segnato io". Era tanto che Celiento aspettava questa opportunità e lui parla in questo modo della voglia che aveva di tornare in campo: "Ho immaginato spesso questi momenti, purtroppo ho preso un cartellino giallo da bambino, forse proprio per questa voglia di giocare che dovevo placare in qualche modo". Poi arriva Giusppe Prestia a spiegare come è arrivato il gol, splendido peraltro, di Panico e di come la squadra sta vivendo questo momento: "A noi dispiace tanto perché è molto che inseguiamo, ogni tanto accorciamo la classifica, ma non riusciamo poi a fare quel passo che ti permette di stare lì per superare le prime due".

Ma è quando si parla dell’episodio del gol e di quello che lo ha preceduto che Prestia fa capire cosa non è andato in modo giusto: "Più che il gol, quello che mi dà fastidio è come abbiamo concesso il calcio d’angolo, perché siamo stati un po’ troppo passivi sulla palla laterale e una squadra come la nostra non lo deve concedere mai infatti non subiamo tanti cross". Poi sollecitato su questo, il difensore prova anche a spiegare come il Cesena deve ripartire per provare a fare il massimo nelle gare restanti: "La linea guida la darà il mister che non si tira certo indietro, poi ovviamente bisogna crederci. Certo che questo è il decimo pareggio, molti immeritati e quindi pensiamo a quanti punti abbiamo perso per strada".

Roberto Daltri