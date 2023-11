Serve aggiungere un’altra veemente accelerata

Per dare un’altra accelerata veemente al campionato, dopo avere raggiunto la vetta e avvertito tutti che il Cesena c’è, serve una prova di squadra ancora più forte e soprattutto continua di quella del successo di Chiavari. Il difficile ma anche il bello vengono adesso, lo ha detto Toscano. I suoi ragazzi però oggi non dovranno smettere di spingere, di tenere l’iniziativa come è stato in Liguria dopo una prima frazione molto valida anche se non spettacolare.

Ma il bello sta pure nella compattezza del gruppo. La Lucchese è formazione tosta e sta occupando l’ultimo posto disponibile per i playoff. A Chiavari la mancanza dei tre attaccanti, Corazza e in particolare di Shpendi e Kargbo ha tolto quella velocità e capacità di andare in profondità che Ogunseye (generosissimo) non può garantire per caratteristiche tecniche e fisiche. Quindi in casi come questo deve ancora di più girare al massimo il collettivo. Con l’Entella non ha mai rischiato ma in superiorità numerica ha concesso troppo spazio. E’ stata comunque una vittoria, come il pari di Gubbio, da squadra vera. Si chiede la perfezione? Forse, ma chi è arrivato in testa e vuole restarci fino in fondo (la Torres domani gioca a Pesaro) deve essere così o quasi. Il Cesena poi è andato a segno in tutte le tredici partite disputate, in difesa ha invece subito un po’ per una big ma da due gare ha la porta inviolata. E’ un altro segnale che lo spessore c’è. Dopo la rincorsa alla vetta ora inizia la corsa per stare davanti a tutti.

re.ce.