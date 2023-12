Serve mantenere concentrazione ed equilibrio

Consapevolezza, determinazione ed equilibrio gli ingredienti che il Cesena dovrà mantenere dopo essere passato per la prima volta al comando da solo. Per ora la lotta per la B diretta è indirizzata nel duello con una Torres (a -2 dalla vetta) che ha tutto per arrivare lontanissimo e lo ha capito. Ma in Lega Pro i ritorni possono sempre accadere, a questo stanno lavorando Perugia, Carrarese e Pescara distanti rispettivamente 10, 11 e 12 lunghezze dalla cima. Devono però sperare non solo di fare filotto e al momento non hanno continuità ma soprattutto chi li precede dovrà rallentare e non poco.

Il Cesena sta mostrando costanza sia nella marcia che nella mentalità e pure pazienza quando le cose non girano al meglio come nel primo tempo con la Juve Next Gen. In sedici gare ha sbagliato completamente solo la prima frazione nell’unico ko, quello di Olbia. Deve però riuscire sempre a tenere alto i giri del motore, guidare il match altrimenti diventa più difficile. Sa anche che ha tante frecce ed è quindi più semplice trovare quella adatta. In attesa del big match con la Torres tra otto giorni al Manuzzi è vietato rallentare il passo anche se in casa di una Recanatese in zona playoff, spigolosa che già sconfisse i bianconeri in serie D. Tre giornate al giro di boa, per i romagnoli in programma i viaggi a Recanati e a Perugia intervallati dallo scontro diretto con i sardi. La Torres domani ospiterà l’Arezzo poi la tappa al Manuzzi e nell’isola l’ostico Pineto. In teoria un pizzico di difficoltà in più per la capolista Cesena ma anche a Fermo la Torres non avrebbe mai dovuto avere problemi…

re.ce.