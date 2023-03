Serve un sussulto: per il terzo posto e per i tifosi

Un sussulto di orgoglio, un colpo di reni al momento difficile da pensare per una squadra amorfa da tre partite ma che come potenziale l’avrebbe in canna, ecco cosa si chiede contro un’Entella arrembante, forte come convinzione e possibilità, reduce da quattro successi di fila, pronta a giocarsi la volata per la promozione diretta a -3 dalla capolista Reggiana oggi a Pontedera.

Il Cesena adesso non c’è, è sparito negli ultimi tre pareggi contro squadre in profonda crisi. Preoccupano le condizioni psicofisiche di una squadra apparsa vuota, sgonfia, avvilita, incapace di essere gruppo come invece aveva dimostrato fino a qualche tempo fa quando pur mancando di qualità tecniche da altissimi piani si era dimostrata compatta, tosta, dura da abbattere. Attualmente invece è confuso, spento come il suo allenatore che non è stato in grado di rivitalizzarlo e anche nelle scelte non sta trovando gli uomini più in condizione e adatti per provare a farlo. I bianconeri stanno viaggiando solo con poche individualità all’altezza ma quando non c’è squadra non si va da nessuna parte. Questa sera probabilmente è l’ultima occasione per dare un senso a un campionato che continua, a un terzo posto da difendere anche in vista dello scontro diretto di lunedì ad Ancona (oggi a Imola) e soprattutto per fare crescere l’approccio giusto verso quei playoff dove non si potrà fare la comparsa. E per essere degni di un popolo che anche a Gubbio ha portato 400 anime ed è l’unica componente del Cesena attuale che merita il salto di categoria.

re.ce.