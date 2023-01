Sfida che vale più per la classifica che non per i tifosi

Un derby che vale addirittura più per la classifica che per i tifosi, e sapendo quanto sia sentito dal popolo bianconero è tutto dire. Poi è chiaro che se sorride la graduatoria, lo stesso fanno i supporter.

Il Cesena non può perdere ulteriore terreno da chi sta davanti, da Reggiana (in casa con il Siena) e Gubbio (riceve la Fermana) che lo precedono di cinque e un punto. L’amarissimo pari di Carrara va considerato un passo falso pieno visto come si era messa la gara e le clamorose occasioni gol sciupate. Inoltre la Reggiana sta girando e vincendo nei modi tipici delle squadre che vanno lontanissimo; crea poco e capitalizza tanto e da sette gare non incassa reti. Il Cesena invece ha il gravissimo difetto, evidenziato ieri anche da Toscano, che in percentuale è la formazione che sfrutta meno le occasioni gol, inoltre subisce tanto nelle rare opportunità lasciate agli avversari. La differenza con la concorrenza al momento è questa e non è poco in un campionato molto equilibrato dove si possono smarrire punti ovunque. Il Cesena non può più permetterselo o quasi, compreso questo derby delicatissimo, attesissimo, contro un Rimini sorpresa del torneo che segna tanto, sa chiudersi e ripartire. Cinque punti si possono recuperare ma occorre darsi una mossa; mancano 18 partite, tante ma non tantissime. Nel mercato i granata hanno già inserito un paio di pedine di rilievo, il Cesena le sta cercando ma deve concretizzare in fretta. Sì oggi il derby conta più per la classifica che per il popolo del Manuzzi e significa quanto sia importante e complicato.

re.ce.