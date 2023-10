Shpendi corre verso il rientro

Cristian Shpendi ieri ha svolto un allenamento personalizzato ridotto. Il talentuoso giovane attaccante si è sottoposto in questi giorni a due ecografie e a una risonanza che non avrebbero rilevato lesioni muscolari. Potrebbe comunque esserci un edema che provoca fastidio durante i momenti di maggiore carico. Oggi il giocatore tornerà in gruppo e lunedì andrà probabile in panchina, con la possibilità di essere impiegato nel finale di gara nel caso di necessità. Discorso simile per Donnarumma, altro infortunato in procinto di riunirsi al gruppo.

In questo momento, con all’orizzonte del Cavalluccio una serie di partite importanti ma in ogni caso (ovviamente) non decisive, la strategia del club sarebbe quella di preservare i giocatori, aspettando magari una gara in più per evitare rischi maggiori.