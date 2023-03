Shpendi è sempre più richiesto Dal Sassuolo 3 milioni per Stiven

I gemelli Stiven e Cristian Shpendi salteranno la gara con l’Olbia in programma domenica 26 marzo all’Orogel Stadium. Il 21 marzo i due attaccanti risponderanno infatti alla convocazione nella Nazionale Under 21 dell’Albania che sarà impegnata in due gare amichevoli contro Azerbaijan e Polonia, in calendario ad Antalya (Turchia) rispettivamente giovedì 23 e lunedì 27.

Restando sulle sorti dei due talentuosi bianconeri, il Sassuolo sarebbe sempre più determinato a battere la concorrenza degli altri club interessi a Stiven, su tutti Fiorentina e Napoli, tanto da mettere sul tavolo un’offerta di tre milioni di euro.

Riguardo al lavoro in campo intanto, una sessione in palestra dedicata a un lavoro sulla forza ha aperto il penultimo allenamento a Villa Silvia nella marcia di avvicinamento ad Ancona-Cesena. A seguire i bianconeri si sono spostati sul campo dove, divisi in due gruppi, si sono alternati in esercitazioni finalizzate al tiro in porta e allo sviluppo dell’azione. Sempre a parte ha lavorato Mattia Mustacchio, che ha ripreso a correre. Oggi altra seduta al centro Rognoni, domani pomeriggio rifinitura all’Orogel Stadium.

Giovanili. A riposo l’Under 18, saranno cinque le formazioni giovanili che nel weekend saranno impegnate in gare di campionato. La Primavera domani ospiterà l’Atalanta alle 13 a Martorano, l’Under 17 e l’Under 15 saranno a Piacenza, l’Under 16 oggi giocherà a Villa Silvia contro la Vis Pesaro e l’Under 14 riceverà il Sassuolo alle 17 a Martorano.