Si prepara l’esodo. In Emilia in treno

Cesena, 7 febbraio 2025 – Pronti a partire. Il popolo bianconero pregusta l’aria del big match e si prepara ad essere protagonista intorno al campo. Come sempre, ma questa volta forse un po’ di più. Perché la sfida che attende il Cavalluccio domenica alle 15 è un derby al quale serve partecipare, se non altro per non far sentire sola la squadra di mister Michele Mignani che sta lottando per mettersi alle spalle un periodo decisamente buio del torneo.

Parlano i fatti: a ieri sera in vista della trasferta a Reggio Emilia erano stati già venduti 1.233 biglietti relativi al settore ospiti.

Un numero certamente destinato a crescere, visti anche gli appelli lanciati dai gruppi del tifo organizzato: gli ultras della Curva Mare nelle scorse ore hanno infatti esposto uno striscione nella cancellata esterna dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi che esorta all’esodo. Scegliendo magari come mezzo di trasporto il treno. Anche nei canali social della Curva Mare è infatti stato suggerito al popolo bianconero di ritrovarsi in stazione alle 10.30 di domenica, con l’intento di salire a bordo del convoglio che poco più di mezz’ora dopo partirà alla volta di Reggio Emilia.

l.r.