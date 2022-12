Si riapre la pista Loiacono

Si potrebbe definire un ritorno di fiamma, oppure uno di quei corteggiamenti molto prolungati: Giuseppe Loiacono (nella foto) era infatti stato già la scorsa estate uno degli obiettivi inseguiti dal ds Stefanelli. L’affare non si fece perché il difensore decise di restare a Reggio Calabria dove l’obiettivo era cercare la promozione in A (i calabresi sono secondi dietro al Frosinone). Loiacono era stata una precisa richiesta di Toscano che lo ha allenato a Reggio quando guidò gli amaranto alla risalita in serie B. Ora la situazione sembra cambiata visto che Loiacono ha messo assieme appena tre presenze, poche per chi a 31 anni vuole sentirsi protagonista.

Resta poi sempre aperta la caccia al centrocampista di qualità e anche qui potrebbe esserci un ritorno di fiamma sul nome di Dimitros Sounas, greco in forza al Catanzaro che sta lottando col Crotone per la vittoria nel girone C.

Roberto Daltri