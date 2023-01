Si stringe per il difensore Loiacono Serve anche un esterno offensivo

Un difensore, un trequartista, un esterno offensivo, soprattutto dopo l’infortunio di Zecca e, forse, un portiere.

Queste le caselle da colmare in casa Cesena da qui alla fine della finestra mercato fissata per martedì 31 gennaio, e infatti già da oggi potrebbero chiudersi alcune situazioni aperte. La partenza di Kontek e l’infortunio di Coccolo hanno reso la coperta cortissima nel reparto arretrato: Luigi Silvestri del Siena è un nome sempre molto accreditato, ma l’operazione è stata congelata dai vertici toscani. Altre ipotesi, ma meno percorribili, sono quelle di Edoardo Lancini del Palermo e Giuseppe Loiacono della Reggina, così come l’altro centrale del Siena Luca Crescenzi non sembra al momento una pista calda.

Intanto si è aperta una vera e propria asta per il trequartista del Modena Nicola Mosti (nella foto). Il Cesena è nel lotto delle pretendenti ma i competitor sono agguerriti. Tra questi squadre del calibro di Vicenza, Pordenone e FeralpiSalò. Sempre come rifinitore Romeo Giovannini rimane un profilo gradito al Cavalluccio, ma il Modena potrebbe dare il nulla osta alla partenza solo la prossima settimana, quasi fuori tempo massimo per un Cesena che ha bisogno di completare in fretta la rosa. Non è una priorità ma potrebbe arrivare anche un estremo difensore: Matteo Rossi del San Donato Tavarnelle e Alessio Pozzi della Triestina sono due nomi sondati.

Intanto, ieri i bianconeri sono rimasti a riposo e da oggi inizieranno a preparare la gara con la Fermana in programma domenica (ore 17.30) all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. I bianconeri si ritroveranno oggi pomeriggio al centro Rognoni per il primo dei due allenamenti (con quello di mercoledì mattina) aperti al pubblico: la marcia di avvicinamento alla gara proseguirà con una seduta al giorno. Senza i due infortunati Coccolo (oggi farà gli esami) e Zecca (per lui accertamenti domani).

Andrea Baraghini