Siena penalizzato, playoff al via Ecco tutti gli accoppiamenti

Siena penalizzato di altri quattro punti (oltre ai due precedenti) e in questo modo fuori dai playoff. Al suo posto entra la Recanatese e i playoff possono prendere il via. E’ stata questa la decisione del Tribunale federale nazionale che ha bloccato l’inizio della post season della C che ora invece può iniziare con i seguenti abbinamenti di primo turno in gara secca. Si parte giovedì 11 con Padova-Pergolettese (20.30), Virtus Verona-Novara (20.30) e Renate-Arzignano (20) nel girone A; Ancona-Lucchese (18), Gubbio-Recanatese (20.30) e Pontedera-Rimini (20.45) nel girone B e - tutte e tre con inizio alle 20.30 - nel girone C Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina. Domenica 14, invece, alle tre formazioni vincenti di queste tre sfide, si unirà la quarta di ogni girone: la Pro Sesto nel girone A, la Carrarese nel girone B e d il Foggia nel girone C per partite sempre in gara unica.

Le giovanili - Una squadra già qualificata ai quarti di finale, le altre due che li prenotano già in gara 1, oltre ai pareggi (con rimpianti) per Primavera e Under 18. Dopo la Primavera (raggiunta sul 2-2 dalla Sampdoria a 5’ dalla fine), è ancora più cocente la beffa per l’Under 18 che conduceva per 3-1 sul Napoli al 79’ e subisce il 3-3 al 93’: per la formazione di mister Campedelli erano andati a segno Castorri, Domeniconi e Coveri.

L’Under 16 deve attendere il 70’ per sbloccare lo 0-0 contro il Renate che durava dalla gara di andata ma da lì è tutto in discesa per la squadra di Tamburini: finisce 3-0 grazie ai gol di Berti, Bertaccini e Teleku. Ora nei quarti (14 e 21 maggio) doppia sfida contro la Pro Vercelli (prima gara in Piemonte) che ha superato il Pordenone.

L’Under 17 ipoteca il passaggio del turno imponendosi per 3-0 a Foggia, trascinata da un incontenibile Gningue, autore di una tripletta. Ed è ancora più rotondo il successo fuori dell’Under 15 che espugna il campo della Pro Sesto per 4-0: Scapoli apre e chiude il poker, in mezzo vanno a segno Enea Casadei e Frisoni.