Signani: "Cash è forte, ma io sono il Giaguaro"

di Ermanno Pasolini Inizia la grande avventura. Questa mattina Matteo Signani, il pugile originario di Savignano sul Rubicone e residente a Longiano, partirà per Londra dove sabato sera metterà il palio il titolo di campione europeo dei pesi medi. Signani aveva riconquistato il titolo nel novembre scorso con una vittoria netta arrivata alla 7° round per ko tecnico contro l’avversario, il francese Anderson Prestot, finito al tappeto. Il ’Giaguaro’ si era riappropriato del titolo di campione europeo dei pesi medi al Seven Sporting Club di Savignano dopo averlo perso a Massy in Francia, nel match interrotto a causa di un taglio accidentale in viso subito da Prestot. Signani, soprannominato ’Giaguaro’, nella sua lunga carriera ha iniziato a fare boxe come dilettante a 15 anni e ha poi disputato 41 incontri da professionista, con un carnet da campione, fatto di 32 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi. Lo abbiamo incontrato prima della partenza per Londra. E’ rientrato da poco prima da Roma e poi da Vienna dove ha sostenuto allenamenti particolari. Com’è andata? "Sono state tappe di allenamento fondamentali che erano state programmate da tempo. Ho fatto sparring con diversi pugili professionisti di livello. Poi una serie di allenamenti speciali. Mi...