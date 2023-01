Signani metterà in palio il titolo in aprile a Londra contro Felix Cash

Matteo Signani il 43enne pugile originario di Savignano sul Rubicone e residente a Longiano, metterà il palio il titolo di campione europeo dei pesi medi in Inghilterra, probabilmente a Londra, nel prossimo mese di aprile. Matteo Signani aveva riconquistato il titolo nel novembre scorso con una vittoria netta arrivata alla 7ª ripresa per ko tecnico contro l’avversario Anderson Prestot finito al tappeto. Il ’Giaguaro’ si era riappropriato giustamente del titolo di campione europeo dei pesi medi al Seven Sporting Club di Savignano dopo averlo perso a Massy in Francia, nel match interrotto a causa di un taglio accidentale in viso subito da Prestot.

Signani, nella sua lunga carriera ha iniziato a fare boxe come dilettante a 15 anni e ha disputato 41 incontri da professionista, con un carnet da campione, fatto di 32 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi. "Avrei voluto disputare il campionato del mondo, ma al momento il campione in carica non è disponibile in quanto impegnato in altri incontri - dice Signani - . Ho 43 anni e alla mia età non voglio perdere tempo e aspettare magari un anno per un altro incontro. Così ho deciso di mettere in palio il titolo contro l’inglese Felix Cash che è decimo nella classifica dei pugili più forti del mondo. Intanto continuo ad allenarmi alla palestra Ring Side di Rimini per farmi trovare pronto per questa nuova sfida".

Ermanno Pasolini