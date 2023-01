Silvestri, Cesena è una questione di famiglia

di Roberto Daltri "Seguivo il Cesena già da inizio stagione, visto che qui era arrivato mio cugino". Inizia con una rivelazione inattesa la presentazione di Luigi Silvestri, neo difensore del Cesena appena arrivato a titolo difensivo dal Siena. Vedendo gli sguardi incuriositi poi Silvestri ha spiegato a tutti il suo profondo legame con Giuseppe Prestia: "Le nostre madri sono sorelle, noi siamo cresciuti insieme, abbiamo giocato insieme nelle giovanili del Palermo e siamo anche vicini di casa. Seguendo appunto il Cesena ho visto il rendimento alto della squadra, così come lo stadio pieno che trasuda emozioni. Sono sensazioni belle che ogni calciatore vorrebbe provare: questi tifosi sono quelli che fanno la differenza, quelli che ti spingono a vincere le partite". Pareva fino a pochi giorni fa che Loiacono potesse raggiungere Cesena per mettersi agli ordini di Domenico Toscano; a far capire per quali motivi la scelta poi è caduta su Silvestri ci pensa il responsabile dell’area tecnica Massimo Agostini, che è intervneuto alla presentazione del nuovo arrivata, svoltasi ieri mattina all’Oroigel Stadium Dino Manuzzi. "Già quando è partito Kontek -. ricostruisce Agostini - col direttore sportivo e il mister abbiamo iniziato a cercare di trovare il profilo giusto per noi....