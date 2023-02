Silvestri, De Rose e Shpendi sono imperiali

Lewis 6. Con una difesa simile, dorme sogni più che tranquilli. Proprio d’oro. Facilissimo su Belloni.

Ciofi 6,5. Di Santo è l’unico che prova a punzecchiare un po’, ma gli prende in fretta le misure. Ripresa avanzata, dal suo piede parte il traversone del 3-0.

Prestia 7,5. Subito la sua ombra si alza alta in area altrui, torre di testa per Corazza. Poi Paloschi finisce presto nel suo taschino e non ne esce più.

Silvestri 8 (foto). Nel tribunale del Manuzzi rispolvera la legge più vera che ci sia: il gol dell’ex. Velocità di gambe e sicuro in difesa: un signor acquisto.

Adamo 7. Un primo tempo in corsia di accelerazione, il Cesena spinge e suona dal suo corridoio. Viaggia così forte che pure i suoi adduttori chiedono tregua: sente pizzicare ed esce per precauzione.

Albertini 7. Entra e il Cesena pende sempre a destra: intona lo stesso spartito. Palla col contagiri per Shpendi.

De Rose 8. Ugola di nuovo dal ruggito e motore scintillante: padre padrone di una gara in cui il Cesena è tanto tanto grande e il Siena piccino. Squalificato ad Imola, l’ammonizione finale questa volta forse non è un peccato… (C.Shpendi ng).

Bianchi 7. Equilibratore, sempre al posto giusto e artista di tante giocate utili.

Bumbu 6,5. Bell’impatto, colpisce l’occhio.

Mustacchio 7. Il gol del gennaio (di mercato) bianconero: calcia dalla bandierina e Silvestri esegue. Corsa ancora non fluida, ma l’esperienza salva sempre. Poi il 4-0 da applausi.

Saber 6,5. Energia e scossa da primo della classe, il ricamo non sempre di pari passo ma è impossibile rinunciarvi.

Chiarello 6. Gestisce una vittoria già in ghiaccio.

S.Shpendi 8. Per distacco, il più forte dei 22 in campo. Giocatore dominante per intensità, presenza e fame. Terza partita di fila a segno, quinto gol consecutivo, Meli costretto al secondo giallo e Siena in dieci. Totale.

Ferrante 6. In cerca del gol.

Corazza 6. In un pomeriggio da scorpacciata, resta a secco. Anzi, fa fuoco per tre volte a salve. Soprattutto dopo pochi minuti.

Gianluca Mariotti