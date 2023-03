Silvestri squalificato salterà la gara contro i toscani

Luigi Silvestri salterà la gara con la Lucchese. Ieri infatti il giudice sportivo ha certificato l’automatica squalifica per una giornata del difensore che contro l’Olbia ha ricevuto il decimo cartellino giallo in campionato. In casa bianconera restano in diffida due giocatori: Albertini e Celiento.

Sarà Eugenio Scarpa l’arbitro designato a dirigere il match Cesena-Lucchese in programma sabato all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Per il fischietto lombardo sarà la seconda gara in stagione con in campo i bianconeri che diresse anche lo scorso 29 ottobre nella trasferta sul campo del Montevarchi terminata con la vittoria per 3-0 della squadra di mister Toscano. Esiste anche un altro precedente che risale al campionato di Serie D 2018-2019: si trattava della gara interna contro la Recanatese terminata con la sconfitta per 1-0.