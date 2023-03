Sitting Volley, nel fine settimana le finali del torneo promozionale

Il weekend in arrivo vedrà la città di Cesena ospitare le finali del Campionato Promozionale Italiano di Sitting Volley: sabato 1 e domenica 2 aprile il Carisport vivrà le emozioni dell’ultima e decisiva fase della Rotary Cup. Il Volley Club Cesena, con il patrocinio del Comune e del Comitato Territoriale Fipav Romagna Uno, si rende protagonista nell’organizzazione dell’evento più importante della stagione 2022-23 della pallavolo paralimpica italiana aprendo le porte del palazzetto di via Ambrosini. Arriveranno in città, suddivise in quattro pool (Nord Ovest - Nord Est – Centro - Sud), ben 20 formazioni da tutta Italia, tra cui il Sitting Volley Club Cesena. Al Carisport verranno montati cinque campi per permettere lo svolgimento della manifestazione che inizierà sabato pomeriggio e si concluderà nella mattinata di domenica, con l’incoronazione dei campioni Gold e Silver e la cerimonia di premiazione.

Il Volley Club Cesena è inserito nella Pool Nord Est con Piano Terra Pietro Pezzi Ravenna, Cus Verona, Modena Sitting Volley e Synergie Fermana. I cesenati scenderanno in campo con la formazione di atleti esperti, tra cui l’azzurra Roberta Pedrelli, e altri giovani che si sono distinti nella fase di qualificazione. Sarà un weekend di adrenalina: l’ingresso al Carisport è libero, tutti gli appassionati sono invitati ad emozionarsi con lo spettacolo della disciplina più inclusiva d’Italia. E’ già la seconda volta che il nostro territorio ospita le finali nazionali del sitting volley, dopo che il 7 e l’8 maggio scorso la palestra di Bagnarola di Cesenatico aveva visto competere le migliori squadre femminili italiane. Un appuntamento che ancheallora aveva visto protagonista pure il Volley Club Cesena. Non sono casi fortuiti, ma riconoscimenti di impegno, passione e talento messi in campo dagli atleti di casa nostra, che attraverso lo sport parlano dell’importanza degli obiettivi da raggiungere. A partire da quello dell’inclusione.

Luca Ravaglia