Sitting volley, ottimo sesto posto per la formazione cesenate

Due giorni all’insegna dello sport, ma anche del sano divertimento, dell’integrazione e della voglia di condividere una passione. Il bilancio della fase finale nazionale della Coppa Rotary di sitting volley che si è svolta al Carisport sabato e domenica è da incorniciare e non solo per il sesto posto della squadra cesenate del Volley Club. "Siamo orgogliosi di aver portato in città un evento così – dice Monica Tartaglione, ideatrice e co-fondatrice del progetto, referente del sitting volley della Regione e direttore tecnico della squadra cesenate – coinvolgendo 350 atleti arrivati da tutta Italia per partecipare a una due giorni impossibile da dimenticare".

La squadra di casa, che ha alle spalle un ricco palmares di successi, è stata profondamente rinnovata con l’innesto di diversi atleti anche molto giovani, compreso il diciottenne Simone Burzacchi, che veste anche la maglia della nazionale, come la veterana Roberta Pedrelli. "E’ una scelta che abbiamo fatto – spiega Tartaglione – per assicurare continuità a un progetto che sta crescendo e si sta radicando grazie anche all’appoggio del Volley Club e del suo presidente Maurizio Morganti.Non ci importava vincere subito, ma abbiamo puntato all’argomento della base. E rivendichiamo con orgoglio la scelta. Siamo stati sconfitti da Nola, che poi ha vinto il torneo…". Alla fase finale hanno partecipato 20 squadre divise in due raggruppamenti, quello gold (tra le quali c’era anche Cesena) che comprendeva la migliori tre classificate dei giorni nazionali e quello silver che invece riuniva le altre.

l.r.