Solfrizzi: "Cesena, il bello viene adesso"

di Luca Ravaglia

Il bello viene adesso. Alla Cesena Basket 2005 serve che questo sia ben più di un auspicio perché ora, a un passo dall’avvio della seconda fase del torneo di serie D, le vittorie diventano decisive e il margine di errore si fa ridottissimo.

Lo sa bene coach Emiliano Solfrizzi che, in attesa della prima palla a due in programma il prossimo fine settimana, sta catechizzando la squadra in merito a quello che servirà fare da ora in avanti.

Coach Solfrizzi, da dove è partito?

"Non mi piacciono i giri di parole: mi sono confrontato col gruppo e ho spiegato a tutti che quello che ci aspetta ora è un altro tipo di basket: più fisico, più adrenalina. Non vince chi ha più talento, ma chi ci crede di più, chi è pronto a buttare in campo tutta la determinazione e la ’cattiveria’ agonistica che servono nelle gare senza appello".

Partirete con un buon vantaggio.

"Ci portiamo dalla prima fase i 4 punti del doppio scontro diretto vinto con Riccione: un ’tesoretto’, che dovremo capitalizzare".

Il girone è lungo.

"Dodici partite mettono in palio 24 punti, ai nastri di partenza non c’è niente di scontato. Vogliamo la salvezza e ce la andremo a prendere".

Bilancio di metà gennaio?

"Sono sincero, mi sarei aspettato almeno 4 punti in più. In certe partite che abbiamo sempre condotto dimostrando di poter ampiamente meritare il successo, la sconfitta è arrivata più per demerito nostro che per altro. Questo è un aspetto sul quale sto lavorando molto: serve avere la capacità di chiudere le gare che si hanno in controllo".

Che campionato è quello di serie D?

"Una bella palestra dove far crescere i giovani e coltivare talenti. Lo fanno diverse squadre. Cito Russi, per esempio, dove militano le promesse di Ravenna".

All’esuberanza però serve abbinare anche l’esperienza.

"Soprattutto quando di fronte ti trovi un veterano che vive di basket da chissà quanti anni e che sta chiudendo la carriera divertendosi in questa categoria. Basta una ’furbata’ a cambiare un incontro. Serve imparare in fretta dagli altri, ma serve anche avere nello spogliatoio qualcuno che sappia darti i consigli giusti al momento giusto. E’ un mix delicato, ma estremamente stimolante".

Continuate a puntare tanto sul vostro vivaio.

"E’ la scelta giusta. Il settore giovanile è da sempre il marchio di fabbrica di questa società: credo molto nel progetto. Tanti dei nostri ragazzi sono ancora davvero giovani: hanno davanti enormi margini di crescita".