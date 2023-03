Sono tornati i fratelli Shpendi Zecca ha ricominciato a correre

Al centro Rognoni è iniziata la preparazione in chiave tattica della gara interna con la Lucchese (sabato, ore 17.30).

Dopo una prima parte dedicata ad un lavoro atletico, la seduta di ieri mattina è proseguita sul campo dove il tecnico Domenico Toscano ha schierato due squadre che hanno simulato varie situazioni di gioco, poi riproposte all’interno della partitella finale. Come previsto sono rientrati in gruppo i due fratelli Stiven e Cristian Shpendi, di ritorno dalla sei giorni con l’Under 21 dell’Albania, mentre ad un allenamento e ad un tipo di lavoro differenziato si sono sottoposti Zecca e Mercadante: sessione in palestra per entrambi a cui il primo ha aggiunto la corsa sul campo e il secondo un lavoro in piscina. Questa mattina i bianconeri si ritroveranno a Villa Silvia, mentre la rifinitura di domani si svolgerà all’Orogel Stadium.

I biglietti per assistere alla garacontro la Lucchese valida per la 35ª giornata del campionato di Serie C e in programma sabato alle ore 17.30 possono essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket e da ieri anche al Coordinamento Club Cesena, aperto nelle giornate di oggi e di domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mentre sabato sarà aperto solo dalle 9 alle 15.

Il Cesena FC ricorda ai propri tifosi che l’acquisto in prevendita dei tagliandi, oltre a prevedere lo stesso prezzo applicato alle biglietterie nel giorno di gara, può avvenire comodamente anche on line sul sito vivaticket.it senza necessità di stampa del biglietto dal momento che ai tornelli è sufficiente esibire il titolo d’ingresso anche in formato digitale sul proprio dispositivo mobile. Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, disabili oltre il 50% e militari, l’ingresso è gratuito fino a tre anni non compiuti) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione.