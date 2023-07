Sorpresa nella palestra di Gymnastic Romagna Team

Un pomeriggio a Cesena per beneficenza e anche per rivedere un caro amico. Ieri il campione olimpico (Atene 2004) di ginnastica artistica Igor Cassina è arrivato in città per partecipare a un evento benefico organizzato dalla palestra Crossfit per raccogliere fondi a favore degli alluvionati. Prima però ha fatto visita alla Gymnastic Romagna Team (foto): "Lo conosco da una vita e ho un rapporto di vera amicizia – racconta il tecnico Roberto Germani - tanto che appena ho saputo della sua visita, l’ho contattato chiedendogli di incontrare i ragazzi. Ha accettato con piacere, restando poi a osservare anche alcuni esercizi e fornendo preziosi consigli".

Il campione si è complimentato con Gabirele Tisselli, che nel suo repertorio ha pure un ‘Cassina’: "E’ stato molto gentile e disponibile, arrivando a dire che il nostro Gabriele se la cava pure meglio di lui a quell’età. Davvero una grandissima persona. Sapeva dell’esistenza della società e ricordava Cesare Marchetti, ginnasta cresciuto qui e che aveva collezionato presenze nelle nazionali juniores e senior. Non era mai venuto, ha promesso che tornerà a trovarci". Altro motivo di soddisfazione è la notizia che Nicolò Vannucchi farà parte della nazionale che parteciperà alle Universiadi in Cina, a Chengdu dal 2 al 6 agosto.

Luca Ravaglia