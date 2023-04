Spartan Cesenatico, ecco la carica dei 4000

di Giacomo Mascellani

Saranno più di 4mila i partecipanti all’edizione 2023 della ’Spartan Cesenatico’. In riviera è già iniziato il contro alla rovescia per la grande manifestazione in calendario il 27 e 28 maggio, quando si disputerà la corsa podistica ad ostacoli di rilevanza internazionale, con percorsi disegnati tra il Parco di Levante e la spiaggia. Si tratta della seconda edizione e ad oggi sono già confermati 3.820 atleti, cosa che fa presupporre di superare abbondantemente la quota delle 4mila adesioni.

Il parziale parla di 1.736 iscritti alla gara Sprint di 5 chilometri di corsa e 20 ostacoli, 1.619 alla Super di 10 chilometri e 25 ostacoli, mentre sono 115 i piccoli iscritti alla Kids tra i 4 e i 12 anni. Per chi ha maggiori ambizioni e vuole superare i propri limiti, sono 29 gli iscritti alla Hurricane Heat che è un evento sviluppato in sei ore consecutive di gara, 43 gli iscritti alla Super Team e 278 alla Night Sprint che è la novità di quest’anno, sviluppata sullo stesso percorso della Sprint della domenica mattina, ma in notturna, sabato 27 maggio a partire dalle ore 20. La manifestazione sarà seguita da 285 volontari al Parco di Levante e lungo il percorso reclutati e formati dall’organizzatore, e 35 giudici di gara.

Per Cesenatico l’appuntamento è importante sotto il profilo turistico, in quanto più di 4mila atleti iscritti significano 7mila arrivi, molti dei quali andranno a soggiornare negli alberghi della città che saranno tutti aperti a fine maggio. Da segnalare che la gara Super di sabato 27 maggio sarà valida come seconda tappa dell’Italy National Series 2023, il campionato italiano Spartan, che verrà inaugurato con la Beast di Gubbio il 15 aprile e vedrà impegnati circa 800 atleti dai 18 ai 60 anni, divisi in 8 categorie di età differenti, tra cui 85 Elite di provenienza internazionale, in gara per la Spartan European Championship di Andorra del prossimo giugno e per la Spartan World Championship di Abu Dhabi in programma a dicembre.

Tornando a Cesenatico, la Super è in programma sabato 27 maggio dalle 9 alle 14 e la Sprint domenica 28 maggio sempre dalle 9 alle 14; la Spartan Kids si disputerà sabato 27 maggio dalle 14.30 alle 17.30 circa, con percorsi da 800 a 3.200 metri a seconda dell’età dei piccoli. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore allo sport e turismo Gaia Morara, credono in questa manifestazione: "La Spartan Race è un evento nuovo per Cesenatico, ma già dopo una prima edizione possiamo dire che vogliamo farlo diventare un appuntamento fisso. Facciamo parte di un circuito internazionale prestigioso e siamo felici di essere una delle tappe più apprezzate in Europa. Questo evento sportivo è anche molto importante dal punto di vista turistico".