Sport e beneficenza. Pedale Sammaurese, regali ai nonni soli

Generosità in sella. L’associazione sportiva ’Pedale Sammaurese’ dona panettoni e spumante alla casa di cura Domus Pascoli. L’iniziativa vuole portare un sorriso agli amati nonni della struttura. L’Associazione, da anni impegnata nella promozione dello sport e dei valori comunitari, ha deciso di estendere la propria missione al di là delle competizioni ciclistiche. Consegnerà generose donazioni di pregiati panettoni e bottiglie di spumante, creando un momento di festa. Il presidente dell’Associazione, Massimo Bernocchi, spiega: "La solidarietà è il cuore pulsante della nostra comunità. Vogliamo rendere il Natale speciale per chi, purtroppo, non può essere a casa propria durante le festività".

