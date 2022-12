Spunta il nome dell’attaccante reggiano Lanini

Il mercato, specie nella fase iniziale, è fatto di idee, spunti che magari così come nascono in poche ore sfumano nel nulla altrettanto in fretta. Il Cesena non deve fare rivoluzioni ma pochi ritocchi, quelli giusti perché a gennaio non si deve sbagliare. Una delle voci che rimbalzano negli ultimi giorni riguarda almeno un paio di calciatori che potrebbero essere un uscita dalla Reggiana, si tratta di Daniele Sciaudone e Eric Lanini, centrocampista il primo, attaccante il secondo. Per quanto riguarda Sciaudone non pare avere le caratteristiche che il Cesena sta cercando quindi non sembra probabile un vero interesse nei suoi confronti. Su Lanini (nella foto) va detto che il Cesena è coperto in avanti ma parliamo di un attaccante che ha segnato 20 reti fra lo scorso campionato e il girone di andata di quello in corso, numeri quindi notevoli. Lanini compirà venticinque anni a febbraio, quindi è un calciatore di prospettiva che in questo campionato era partito in modo eccellente segnando e fornendo buone prestazioni, cinque le marcature che portano la sua firma due delle quali su rigore.

Finora l’attaccante di proprietà del Parma ha accumulato diciotto presenze, undici da titolare. Poco alla volta nelle gerarchie di Aimo Diana si sono imposti Montalto e Pellegrini come coppia di attacco mettendo in secondo piano appunto Lanini il quale da parte sua non gradisce la situazione e non rifiuterebbe un trasferimento. Eric Lanini come già detto è di proprietà del Parma e quindi la decisione di fargli cambiare aria dipende dai biancoscudati, ma quello che sembra essere di ostacolo è il fatto che la Reggiana possa accettare di andare a rinforzare una concorrente nella lotta per il primo posto.

Per il resto si attendono le prime decisioni sul fronte cessioni per iniziare a parlare di calciatori in entrata, un difensore, probabilmente un portiere e un esterno rimangono comunque gli obiettivi.

Roberto Daltri