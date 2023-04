Squadra al lavoro anche oggi Decisivo recuperare gli acciaccati

In pratica è come se all’orizzonte ci fosse un altro pre campionato da affrontare. Perché un mese di allentamenti senza il clima della partita che aleggia sulla squadra è davvero lungo da affrontare e soprattutto da gestire al meglio.

Prima di tutto sotto il profilo mentale di una squadra che sa che appena si tornerà a fare sul serio, non avrà margini di errore, dal momento che ai playoff il tempo per le chiacchiere e i buoni propositi è finito. O vinci, o torni a casa.

Aver terminato la stagione regolare al secondo posto offre tanti vantaggi che è vietato sperperare, prima di tutto in termini di recupero della condizione della rosa, che ora ha tutto il tempo per smaltire acciacchi e togliere cerotti in vista del gran finale. Ed è su questo che si sta concentrando il gruppo, come dimostra il programma proposto dallo staff tecnico agli atleti: lavoro in palestra incentrato sulla forza, esercitazioni sulla fase difensiva in situazioni di inferiorità numerica e partitella su campo ridotto. E’ stato questo il ’menù’ messo sul piatto ieri da mister Toscano nella seduta svolta al centro Rognoni. Il tecnico ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione, ad eccezione degli infortunati Coccolo e Celiento.

I bianconeri sono attesi da un altro allenamento oggi, sempre a Villa Silvia, dopo di che lunedì riprenderanno la preparazione verso il debutto nei playoff in programma sabato 27 maggio con la gara di andata dei quarti di finale.