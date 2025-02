Squadra al lavoro. Rientra pure Ciofi

Niente riposo, squadra al lavoro, c’è da preparare subito il prossimo impegno di campionato, sabato in trasferta. I bianconeri hanno ripreso già ieri mattina gli allenamenti in vista della gara di sabato, si gioca ancora alle 17.15, allo stadio Zini di Cremona contro i grigiorossi di Giovanni Stroppa. Regolarmente in gruppo Matteo Francesconi, uscito sul finire del primo tempo domenica contro il Pisa, per un colpo al capo. Il centrocampista classe 2004 domenica sera si è sottoposto ad accertamenti clinici, come da protocollo nei casi di infortuni che riguardano la testa, che hanno dato esito negativo. Contro la Cremonese Francesconi sarà quindi tra i disponibili così come Michele Mignani ritroverà anche Giacomo Calò che ha scontato le tre giornate di squalifica in seguito al rosso incassato contro il Bari per una gomitata rifilata al centrocampista biancorosso Benali.

Buone notizie anche per quanto riguarda Andrea Ciofi che al Mapei stadium, nel derby contro la Reggiana, si è infortunato al torace procurandosi un’infrazione ad una costola. Il dolore è quasi scomparso e ieri il difensore romano, che domenica ha scontato il turno di squalifica per quinta ammonizione, ha svolto l’allenamento con i compagni. La sua disponibilità per la sfida dello Zini è quasi certa. Chi invece a Cremona guarderà la gara dalla tribuna è Daniele Donnarumma, espulso nel match contro i nerazzurri di Pippo Inzaghi per un pestone ad un avversario che l’arbitro Maresca aveva sanzionato con un giallo, trasformato in rosso dopo l’intervento del Var. Oggi le decisioni del giudice sportivo. Il programma degli allenamenti prosegue con sedute solo la mattina a Martorano, a parte la rifinitura di venerdì prevista, come di consueto, all’Orogel Stadium Manuzzi.

Andrea Baraghini