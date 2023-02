Squadra in difficoltà: 2 punti nelle ultime 5 gare

Serve subito tornare a macinare punti; non solo per lasciare accesa la fiammella della speranza di un’eventuale rimonta sulla Reggiana, ma anche per tenere a bada una Entella arrivata ad un solo punto di distacco. Insomma, il Cesena oggi sul campo del Fiorenzuola non può avere altro obiettivo se non la vittoria. Gli emiliani nella prima parte del campionato sono stati una bella sorpresa. Quando arrivarono a Cesena dopo dieci giornate di campionato erano terzi dietro a Gubbio e Entella, a pari merito con la Reggiana con 18 punti in cassa, tre più del Cesena. Poi il cammino della squadra allenata da Luca Tabbiani (nella foto) è diventato molto meno entusiasmante tant’è che oggi il Fiorenzuola è fuori dai playoff anche se solo di un punto, e arriva da un momento di vera difficoltà visto che ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque giornate.

L’allenatore Luca Tabbiani deve inoltre fare i conti con varie assenze causate da infortuni, a partire da Mastroianni miglior marcatore con sei reti realizzate, una proprio nel match di andata, per poi continuare con i difensori Potop e Cavalli e, sempre nel reparto avanzato, non saranno disponibili nemmeno Oneto, Cavalli e Scardina. Nonostante tutte queste assenze Tabbiani non dovrebbe cambiare il suo modo di schierare la squadra: difesa a quattro in linea, tre centrocampisti puri e due esterni molto offensivi a supporto del centravanti. E non dovrebbe cambiare nemmeno l’atteggiamento della squadra che non è portata a fare barricate ma piuttosto a cercare il palleggio rapido per arrivare alla possibilità di costruire occasioni da rete.

Il fatto che il Fiorenzuola non sia una squadra da catenaccio lo testimonia il fatto che ha pareggiato solo quattro volte, solo la Carrarese con tre ha incassato meno pareggi. Non ha una grande confidenza col gol il Fiorenzuola, visto che finora ha segnato 26 reti, 14 negli incontri casalinghi. Oltretutto la squadra emiliana non può nemmeno disporre su una difesa impeccabile ed insuperabile viste le 27 reti fino a qui subite.

Roberto Daltri