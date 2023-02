Squadra in palestra e in campo

Col passare delle ore, l’aria diventa più rarefatta. Siamo ai momenti migliori, quelli che possono valere una stagione, quelli in cui l’adrenalina scorre a fiumi e in cui chiunque sogni in grande farebbe di tutto per esserci.

Di sera, in casa, coi riflettori di tutto il campionato addosso, lo stadio che ribolle e la prima della classifica da mettere sempre più sotto pressione. Che spettacolo.

Ma alle grandi occasioni serve farsi trovare pronti, col vestito giusto, le idee chiare e la consapevolezza di voler fare la storia. Di un club, che da queste parti è anche quella di una città.

Sul primo punto non ci sono dubbi: l’outfit migliore è quello classico, bianco e nero d’ordinanza, magari da impreziosire entro fine gara con qualche macchia rimediata ringhiando in campo.

Sul resto si vedrà presto, perché lunedì è ormai vicino. E dunque ora serve fare sul serio, per prepararsi al meglio all’appuntamento col big match contro la Reggiana.

E’ a questo che sta lavorando la squadra guidata da mister Domenico Toscano che ieri mattina si è data appuntamento a Villa Silvia con l’intento di non lasciare nulla al caso. E’ stato un allenamento diviso a metà tra un lavoro atletico e uno tecnico sul campo quello predisposto dallo staff: dopo una sessione sulla forza svolta in palestra, il gruppo è stato diviso in due e ha alternato una serie di esercitazioni sull’uno contro uno ad altre su situazioni difensive in inferiorità numerica.

A chiudere la seconda seduta della settimana è stata una partitella su campo ridotto. Oggi è in programma un altro appuntamento sempre al centro Rognoni.

Giovanili. Ieri pomeriggio intanto i bianconeri Massimo Brigidi e Thomas Zamagni sono scesi in campo con la Rappresentativa Under 17 di Lega Pro. I due difensori sono stati schierati dal primo minuto dal selezionatore Daniele Arrigoni nel test amichevole giocato contro i pari età del Napoli e terminato 3-3. Brigidi ha giocato il primo tempo mentre Zamagni è disputato tutti i 90 minuti.

l.r.