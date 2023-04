Squadra opaca e nervosa, mai ha creato così poco

Non si può neanche recriminare, raramente il Cesena ha costruito così poco; l’unica occasione vera la traversa scheggiata da Stiven Shpendi dopo un’azione personale in una giornata dove gioco e geometrie bianconere non si sono viste. Un Cesena opaco, con poca forza e ritmo, confuso, è mancata l’autorevolezza in mezzo al campo, scontati i movimenti sulle fasce. Franco e Panico sono due ex che tra andata e ritorno hanno fruttato alla Lucchese quattro punti, in Romagna saranno ricordati solo per questo. Ennesima occasione persa, adesso sono lontani sia il primo che il secondo posto. Se il torneo finisse oggi, per gli scontri diretti sarebbe in B l’Entella che in queste ultime tre giornate andrà a Lucca, a Siena e ospiterà la Recanatese. La Reggiana ospiterà la Fermana poi sarà a Olbia e chiuderà con l’Imolese.

Il Cesena contro i rossoneri è mancato anche nello spirito e nella determinazione del gruppo, poi troppa imprecisione, un nervosismo diffuso favorito da un arbitraggio scarso. Troppi elementi di rilievo sotto tono e non si può sempre sperare che sposti gli equilibri un ragazzo di 19 anni come Stiven, anche se di valore. La Lucchese ha avuto spazio per giocare palla, confermarsi scorbutica e ha meritato il pari senza affanni e rischi. I bianconeri giovedì sera saranno a Montevarchi contro il Tavarnelle poi il Pesaro, si chiude ad Alessandria: speriamo ritrovino la rabbia per provare a ribellarsi a quel terzo posto matematico, lo stesso della scorsa stagione, già ottenuto con tre punti in più ma avendo speso oltre il doppio.

re.ce.