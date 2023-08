Stadio già quasi esaurito. Ecco come Cesena si prepara al match Juve-Atalanta

In vista dell’amichevole tra Juventus e Atalanta che si giocherà domani alle 20.30 all’Orogel Stadium Din Manuzzi, sono state predisposte delle modifiche per la sosta e la circolazione. I tifosi dell’Atalanta potranno parcheggiare nell’ampio parcheggio di Piazzale Ricci (quello indicato nella segnaletica come ‘Parcheggio ospiti’, a ridosso del centro commerciale ‘Montenfiore’, con accesso dalla rotonda Lugaresi. Per tutti gli altri tifosi i parcheggi messi a disposizione –individuati da apposita segnaletica che è già posizionata sono quelli presenti in via Lucchi, via Pedrell e via Fabbri (tutti in area Montefiore), via Spinelli (parcheggio Hera), piazzale Rocchi, parcheggio ospedale, via Spadolini lato destro (da Rotonda Merzagora a Rotonda Lugaresi e via Camillo Golgi lato destro (da rotonda Bovet a Rotonda Merzagora); Sono riservati invece ai veicoli delle persone disabili le vie Toscana e Molise, mentre in via del Mare troverà collocazione il Mercato dello Stadio. Su tutto il piazzale Olimpia, nell’area parcheggio di via Toscana e nel piazzale antistante l’ingresso della tribuna, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione dalle 16.30 di sabato, mentre la via Spadolini, per la parte a ridosso dello stadio, sarà chiusa al traffico veicolare già dalle 18 al fine di garantire l’afflusso in sicurezza. Nei pubblici esercizi limitrofi allo stadio, così come disposto per tutte le partite di campionato, sarà vietata la vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi, nonché di vendita di bevande in contenitori di vetrolattine e contenitori di plastica.