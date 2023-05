Stefanelli ad un passo dalla Juve

La notizia non è ancora ufficiale e probabilmente lo diventerà solo a campionati di A e C terminati, ma è certa. Il ds cesenate Stefano Stefanelli ha firmato un contratto con la Juventus dove diventerà il braccio destro del nuovo ds Cristiano Giuntoli, suo amico ed estimatore, in uscita dal Napoli. I due avevano già lavorato insieme al Carpi ed ora si ritrovano a Torino nel club bianconero dove Stefanelli si occuperà della squadra Under 23 che milita nel campionato di C.

La corsa playoff entra nel vivo. Questa sera, tutte con inizio alle 20.30, si disputano la gare di andata del primo turno della fase nazionale. Scenderanno in campo Ancona-Lecco, il derby pugliese Cerignola-Foggia, il ’derby’ del girone B Gubbio-Entella, Pro Sesto-Vicenza e Virtus Verona-Pescara. Il ritorno si giocherà a campi invertiti lunedì 22. Anche in questo caso il regolamento stabilisce che in caso di parità di gol e punti non ci saranno i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra che ha ospitato le gare di ritorno (vale a dire quella meglio classificata al termine della stagione regolare).