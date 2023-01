Stefanelli: "E’ l’uomo che cercavamo"

A fare da apripista alla presentazione di Mattia Mustacchio è stato il direttore sportivo bianconero Stefano Stefanelli, che aveva messo gli occhi su di lui già da tempo, sicuro della scelta anche per via dei trascorsi comuni tra i due.

"E’ una trattativa che abbiamo avviato prima dell’apertura del mercato - ha raccontato Stefanelli - e poi abbiamo aspettato i tempi giusti per finalizzarla".

Il ds ha poi descritto le caratteristiche tecniche - e umane - del nuovo arrivato in maglia Cesena.

"Siamo felici di averlo con noi - ha sorriso - è stato con me qualche mese a Carpi e già allora ebbi modo di apprezzarlo sia come calciatore che come persona. Ci porta le caratteristiche di cui avevamo bisogno: Mattia è un calciatore duttile che può giocare indifferentemente a destra e a sinistra, e negli ultimi trenta metri è in grado di darci le giocate e le accelerazioni di cui abbiamo bisogno. Oltre a questo, cercavamo qualcuno che potesse inserirsi con facilità all’interno del gruppo e lui è una persona di valore che si integrerà bene anche grazie al fatto che ritrova tanti ex compagni".