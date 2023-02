Stiven Shpendi mette le ali, il Cesena vola

Recanatese

0

Cesena

3

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani, Somma, E. Ferrante, Vona, Yabre, Morrone, Alfieri, Ferretti (1’ st Paudice), Giampaolo (1’ st Marilungo), Carpani (7’ st Senigagliesi), Guadagni. All.: Pagliari. A disp. Meli, Amadio, Quacquarelli, Marafini, Guidobaldi, Peretti, Sbaffo.

CESENA (3-4-1-2): Lewis, Silvestri, Prestia, Mercadante, Adamo (1’ st Albertini), De Rose (22’ st Brambilla), Bianchi, Mustacchio (1’ st Calderoni), Saber (11’ st Chiarello), S. Shpendi (37’ st C. Shpendi), Corazza. All.: Toscano. A disp.: Tozzo, Pollini, Celiento, Ciofi, Bumbu, A. Ferrante, Udoh.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Reti: 7’ pt e 31’ pt S. Shpendi, 36 ‘st Corazza.

Note: ammoniti Vona, Calderoni, Albertini, Corazza, Paudice; spettatori 750 circa; angoli 6-3; recupero 1’ e 3’.

di Daniele Zandoli

Il Cesena non si ferma più, vince alla grande anche a Recanati grazie al suo ariete più in forma del momento, quello Stiven Shpendi che inanella la sua seconda doppietta consecutiva, confermandosi ormai insostituibile accanto a un Corazza finalmente tornato al gol, dopo un digiuno che durava da Natale. Purtroppo continuano a vincere anche Reggiana ed Entella e le distanze permangono identiche con la capolista a sette di vantaggio e i liguri dietro di due. Squadra che vince non si cambia, anche se ridiventa disponibile un titolare come Ciofi. Mimmo Toscano (3-4-1-2 iniziale, pronto a trasformarsi in un robusto 5-3-2) conferma in blocco sul sintetico di Recanati gli undici che hanno espugnato Pontedera. Pagliari (4-2-3-1), allenatore recanatese, invece ritocca a fondo la squadra inserendo tra gli altri Carpani, Vona e l’ex Jabrè ma rinuncia a Sbaffo e Paudice dall’inizio.

Orario assurdo a fine gennaio con freddo intenso. Subito il Cesena all’attacco e gol immediato. Quasi in fotocopia del primo di Pontedera: Adamo crossa dalla destra, Shpendi si mette in proprio e devia al volo per il miracolo di Fallani che respinge corto, facile il tocco in rete dell’albanese per il suo sesto timbro in campionato (7’). Il Cesena per qualche minuto si rintana, serra le fila dietro e concede un paio di occasioni su corner e punizione in cui Lewis se la cava bene. Lo show di lì a poco. A centrocampo Vona perde una palla “sanguinosa”, Saber tocca per Stiven, due passi e gran botta da trenta metri su cui Fallani, forse fuori posizione, può nulla (31’). Splendida doppietta e settimo gol per Stiven Shpendi, per la felicità di Toscano e del cassiere bianconero. Ancora pronto Lewis al 37’ su Ferretti la cui diagonale fila verso il secondo palo, il portiere si allunga e respinge.

Nella ripresa subito in campo Marilungo, eroe dell’ultima promozione bianconera in serie A, e Paudice, Albertini e Calderoni poi Chiarello. Al 57’ Calderoni perde palla, anche questa “sanguinosa” sulla linea, cross di Guadagni, Lewis va a vuoto e Paudice colpisce un palo clamoroso. E finalmente si sblocca il Joker. E’ l’81’, sulla trequarti cross di Calderoni, sponda di Silvestri per l’accorrente Corazza sbucato alle spalle dei difensori per il facile tap in. Gol numero 14. Il robusto 3-5-2 non lascia passare nulla e finisce col secondo 3-0 consecutivo. La Reggiana corre come matti, ma sette vittorie e due pareggi del Cesena negli ultimi nove match fanno bene al cuore, sperando che la capolista rallenti.