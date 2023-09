Strapotere Cesena, tre Spal...late di forza. Doppietta di Shpendi e Corazza va in gol

CESENA

3

SPAL

1

CESENA (3-4-1-2): Pisseri, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo (17’ st Pierozzi), Varone (17’ st Francesconi), De Rose, Donnarumma, Berti (37’ st Bumbu), Corazza (37’ st Giovannini), shpendi (31’ st Kargbo). All.: Toscano. A disp.: Bagli, Siano, Pitti, Chiarello, Saber, David, Piacentini, Pieraccini.

SPAL (4-3-3): Alfonso, Bruscagin, Peda, Arena, Tripaldelli (12’ st Celia), Puletto (24’ st Rabbi), Bertini, Maistro (30’ st Collodel), Siliardi, Antenucci, Dalmonte (30’ st Rao). All.: Di Carlo. A disp.: Meneghetti, Del Favero, Fiordaliso, Valentini, Contigliano, Parravicini, Saiani, Iglio, Breit.

Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia.

Reti: 2’ e 35’ pt Shpendi, 33’ st Corazza, 44’ st Antenucci.

Note: ammoniti Arena, Varone, Puletto, Silvestri, Peda; spettatori 10.407; angoli 2-4; recupero 2’ e 5’.

Nel derby dei Mimmo in panchina vince il calabrese e si invola in classifica conquistando la quarta vittoria consecutiva. Il suo Cesena ha dato spettacolo ancora una volta, stavolta contro una diretta e ambiziosa concorrente, la Spal mettendola sotto di brutto, qualche brividino solo nel finale. Toscano ha in infermeria il solo Ogunseye, rimette Adamo a destra e Varone in mezzo, per il resto è la formazione che ha espugnato Fermo con il 4-3-2-1. E’ il recupero della gara in programma alla seconda giornata, rinviata per l’assenza dei nazionali. Va subito in gol il Cesena. Testardo Donnarumma sulla sinistra resiste alla pressione di Bruscagin, cross al bacio al centro area per la testa di Shpendi, Alfonso intercetta ma non impedisce il gol (2’). E’ il terzo centro consecutivo per il ragazzo albanese che poi farà doppietta.

I bianconeri volano, Berti è al seltz in almeno un paio di scorribande stroncate con durezza dai difensori spallini. All’8’ Varone colpisce la traversa su punizione, gli risponde Maistro ancora su punizione, molto bene Pisseri in tuffo. La gara è vibrante, si susseguono rapidi i capovolgimenti di fronte, la triade dietro regge benissimo.

Al 35’ il raddoppio capolavoro di Cristian. Rapido triangolo fra Ciofi e Corazza sulla fascia destra, il difensore crossa e Shpendi accarezza di piede mettendola all’incrocio. Non cambia il canovaccio nella ripresa, la gara è maschia, a centrocampo è battaglia dura, la tigna di Varone e De Rose fa comodo. Al 14’ st Shpendi segna ancora sempre su suggerimento di Adamo ma l’arbitro annulla per evidente fuorigioco. In campo non ci si risparmia, comandano la tecnica e il gioco maschio. Al 29’ st De Rose batte una punizione, Prestia manda di poco sopra la traversa. Ovazione di tutto il Manuzzi per Shpendi all’uscita, entra Kargbo. Al 23’ st Arena si assopisce sulla trequarti, Kargbo gli scippa la palla, vede Corazza solo in area e lo serve per il tocco in gol. Non c’è il clean sheet perché in uno dei rari contropiedi permessi dalla triade Antonucci segna il gol della bandiera, poi palo di Peda nel recupero ma è troppo tardi. E’ stata la serata del Cesena.