Successo d’oro di una squadra diventata matura

Un secondo posto, grazie agli scontri diretti con l’Entella (0-0 e 4-0), appena conquistato ma che vale una montagna d’oro e domenica prossima andrà difeso a ogni costo in una trasferta difficile come Alessandria contro una squadra che vincendo a Montevarchi è a -2 dalla Torres (riceverà la Fermana) e dalla salvezza diretta senza playout. La seconda piazza conta tantissimo, ossia un turno in meno rispetto alla 3ª posizione, ammissione diretta ai quarti di finale. Il Cesena la sta meritando con i fatti; migliore difesa del torneo (24 reti subite), attacco più prolifico (65 gol) in un mare però di occasioni buttate per togliere il pane ai granata. Ma che la Reggiana sia in B ci sta; dopo la batosta dello scorso torneo perso a 86 punti (contro gli 88 del Modena) gli emiliani si sono subito riproposti al vertice collezionando 80 punti. Per i bianconeri un’altra ‘finale’ ad Alessandria, ma la squadra ieri ha mostrato la maturità per centrare l’importante obiettivo anche se il match con i marchigiani andava chiuso prima. L’Entella domenica sarà a Siena contro una formazione 9ª, sicura dei playoff. Toscano deve schierare chi è al meglio, senza badare ai nomi; servono rabbia, gamba, efficienza, non blasone. Contro la Vis la gara è stata gestita con maturità, niente frenesia, ospiti mai insidiosi anche se nel secondo tempo sono state fallite varie opportunità prima del raddoppio di Cristian Shpendi. Ad Alessandria questo Cesena può e deve farcela per ottenere il massimo dei vantaggi concreti nel nuovo, chilometrico e decisivo ‘campionato’ di fine stagione.

re.ce.