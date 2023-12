Sul tatami del Kodokan per crescere. Successo dell’evento cesenate

Lo scorso sabato pomeriggio al ’Minipalazzetto’ di Cesena si è svolta la manifestazione ’Judo e Armonia’ che ha visto protagonisti circa 200 bambini provenienti da varie parti dell’Emilia Romagna. Tale rassegna, organizzata dall’associazione sportiva Judo Kodokan Cesena 1966, col patrocinio del Comune di Cesena, rappresenta la prima fase di una serie di manifestazioni che si svolgono, in collaborazione con altre scuole di judo, della nostra regione.

Gli incontri, supervisionate dal medico Antonio Raggi, si sono succeduti per circa due ore: bambine e bambini dai quattro agli undici anni, hanno animato la manifestazione attraverso grintosi incontri in piedi o a terra, a seconda della categoria regalando al pubblico divertenti giochi propedeutici e infiniti Ippon.

Tra gli arbitri c’erano anche i cesenati Vladimiro Burioli, cintura nera 7 dan e gli atleti Michael Zoffoli, Matteo Solfrini, Marco Brandolini, Riccardo Santoro, eIsabella Romanini, che è giudice nazionale, e tanti altri collaboratori che si sono prodigati seduti ai 10 tavoli chiamando i ragazzi delle varie pool.

Le direzioni delle gare erano volte ad accompagnare i bambini, aiutandoli nel comprendere le regole del judo e dando loro consigli tecnici, stimoli e spiegazioni.

Grande coinvolgimento anche dei ’big’ del Kodokan, Moreno Montalti, Francesco Di Leonforte e tanti altri, a partire dal presidente Raffaella Molari che ha mantenuto le redini della manifestazione.

Al termine degli incontri, dopo il saluto finale, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’assessore allo sport Cristian Castorri hanno salutato i giovani atleti, ringraziando i rappresentanti del Kodokan per manifestazione che ha aggregato tante persone. Dopo le medaglie sono state distribuite le merende offerte dal Kodokan, dai genitori e dalla Centrale del latte di Cesena.

Grande soddisfazione del maestro Burioli, del presidente Molari e di tutto il direttivo per la partecipazione e sinergia dei genitori dei bambini iscritti, per l’organizzazione data dal volontariato degli attivisti del Kodokan Il prossimo appuntamento è in programma domenica 17 a San Marcello Ancona.