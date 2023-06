Sulle divise torna il marchio Erreà A dieci anni dalla promozione in A

La stagione 2023-24, nascerà all’insegna di una nuova e prestigiosa partnership commerciale. Il Cesena ha infatti firmato un accordo con Erreà Sport che, attraverso l’omonimo marchio, sarà fino al 30 giugno 2026 il nuovo Sponsor tecnico e fornitore ufficiale del club bianconero.

Quello con l’azienda fondata nel 1988 da Angelo Gandolfi è in realtà un connubio che torna esattamente dieci anni dopo aver firmato insieme una delle pagine più esaltanti nella recente storia del Cavalluccio: c’era infatti il marchio Erreà a vestire la formazione allora guidata in panchina da Pierpaolo Bisoli che, al termine della stagione 2013-14, conquistava la promozione in Serie A. Sia nelle performance in campo, sia nei momenti di training e di rappresentanza, il celebre marchio italiano accompagnerà tutto il mondo bianconero, dalla prima squadra alle selezioni del settore giovanile.

"Fin dall’inizio – ha dichiarato Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà Sport - abbiamo abbracciato il progetto del Cesena FC con grande entusiasmo. Riallacciare i rapporti con il club bianconero ha un significato particolare. L’annuncio fatto internamente all’Errea ha generato una vera e propria euforia, poiché la maggior parte delle persone coinvolte nella nostra precedente collaborazione è ancora presente, creando un senso di “ritorno a casa” per tutti noi. Abbiamo collaborato con il club per sviluppare nuovi design".

"Siamo molto felici di iniziare una partnership con un marchio così celebre a livello nazionale e internazionale – ha commentato il direttore sportivo del Cesena FC, Stefano Stefanelli -. Durante gli incontri che hanno preceduto la firma dell’accordo, ci ha colpito l’entusiasmo con cui il presidente Gandolfi ha accolto e coltivato la possibilità di tornare a collaborare con il Cesena. E durante quegli incontri abbiamo scoperto che ad accomunare le due realtà esistono alcuni valori come il sentirsi una famiglia e il legame con il territorio e le proprie origini, oltre naturalmente alla passione per lo sport. Siamo certi che vestire Erreà aiuterà i nostri atleti ad allenarsi nel massimo comfort e a migliorare le loro prestazioni sul campo: l’auspicio è infatti quello di poter vivere insieme altri successi, rinnovando così quel binomio che nel passato si è già rivelato vincente".

Una brutta notizia ha portato tristezza nell’ambiente calcistico bianconero. Il Cesena fc piange infatti la scomparsa di Filippo Manuzzi, classe 1969, segretario del settore giovanile bianconero dal 1991 al 1998 ed è vicino alla famiglia a cui porge le più sentite condoglianze per una perdità così forte ed ingiusta.