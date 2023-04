’Sulle strade di Marco Pantani’, domenica al via la corsa più dura per i ciclisti Under 23

di Giacomo Mascellani

Questa primavera vedrà il debutto di una nuova gara ciclistica per i giovani ciclisti delle categorie Elite e Under 23, che saranno impegnati nei territori dove si allenava il mitico "Pirata", vale a dire Marco Pantani. La corsa si chiama ’Sulle Strade di Marco Pantani’ e si snoderà sui percorsi cari al compianto campione romagnolo, da Cesenatico, dove è nato e dove ha vissuto, fino al Carpegna, nelle Marche, la salita simbolo dei suoi storici allenamenti. La prima edizione di questa gara nazionale si svolgerà domenica con il sostegno della Regione Marche che è l’ente promotore, della Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio dei Comuni di Cesenatico e di Carpegna.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta a Carpegna in provincia di Pesaro-Urbino, all’Auditorium comunale, nella stessa giornata in cui al Monte Carpegna si è svolta anche la cerimonia di intitolazione del Passo Pantani. Alla presentazione della gara hanno partecipato il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il consigliere regionale della Regione Marche Giacomo Rossi, il presidente del comitato organizzatore Gabriele Menghini, il direttore di ExtraGiro Marco Selleri, la famiglia Pantani e numerosi volti noti del ciclismo tra i quali Ivan Basso in video-collegamento, Roberto Conti e Marcello Siboni.

La gara nasce per ricordare l’impegno, l’abnegazione e la volontà con cui il campione romagnolo aveva affrontare la propria carriera sportiva. L’organizzazione tecnica è curata da ExtraGiro, diretto da Marco Selleri e Marco Pavarini, lo stesso team che ha organizzato i Campionati del Mondo del 2020 e che ha rilanciato anche il Giro d’Italia Giovani. ’Sulle Strade di Marco Pantani’ vedrà in gara 35 squadre, tra cui tre straniere (Zappi Racing Team, AG2R Citroen U23 Team e la Nazionale Svizzera), e 11 team Continental italiani. Si prevede complessivamente un gruppo di 200 atleti al via della corsa. Durante le premiazioni, il vincitore indosserà anche una speciale maglia realizzata da Alé Cycling, azienda italiana leader nel settore, che ricorda con i colori giallo e rosa, la grande impresa di Pantani che nel memorabile anno 1998 conquistò Giro d’Italia e Tour de France.

La partenza è prevista alle ore 10.50 da Cesenatico, mentre l’arrivo indicativamente tra le ore 15.20 e le 15.55 proprio a Carpegna. La prima parte del tracciato sarà completamente pianeggiante, fino alla breve ma suggestiva salita della panoramica di Gabicce Monte al chilometro 63. La seconda parte del tracciato è invece leggermente ondulata fino al chilometro 120, quando da Mercatale si inizia a salire fino al passaggio sotto l’arrivo di Carpegna dopo 138 chilometri. Qui inizierà il circuito finale di 19 chilometri da ripetere due volte, con la salita di 6 chilometri fino ai 1.367 metri di altitudine del Monte Carpegna e la successiva discesa molto impegnativa, fino a ripassare sull’arrivo per un secondo giro del circuito. Il finale della corsa vedrà i corridori transitare in cima al Monte Carpegna per la seconda volta e affrontare poi la discesa di 11 chilometri che terminerà a poco più di un chilometro dal traguardo, dove si torna a salire leggermente con una pendenza al 3 per cento fino alla spianata degli ultimi 300 metri. Una prova impegnativa e selettiva. Sempre sotto l’ala protettiva, da lassù, del ’Pirata’ di Carpegna.