Superfrustino, quarta sfida

Questa sera all’Ippodromo del Savio è in programma la quarta e ultima semifinale del Tomaso Grassi Award 2023, il torneo ’Superfrustino’, che promuove il suo finalista di tappa che sortirà dalle cinque corse in programma nella serata. Dieci attori del trotto italiano scenderanno in pista a partire dai due fratelli Gallo, Filippo e Vincenzo, protagonisti dell’ippica campana e da anni ai vertici anche delle classifiche nazionali. Per Giuseppe De Filippis la vetrina romagnola è il giusto riconoscimento di una carriera iniziata negli ippodromi pugliesi e proseguita nelle Marche. La Campania è terra prolifica e nel trotto ha da sempre proposto nomi ricchi talento come Gennaro Amitrano, mentre dalla Sicilia Manuel Pistone ha conquistato la notorietà grazie a partnership di successo, dapprima con Andrea Sarzetto poi con il team Gocciadoro e ora con il fratello Giuseppe.

La storia del trotto moderno riserva una pagina speciale per Roberto Vecchione, classe 1963 e una serie di vittorie che rende la sua carriera leggendaria, come i cavalli che ha interpretato, Zacon Gio, Bleff Dipa, Nesta Effe, giusto per citare i nomi più altisonanti. Il giovane Simone Mollo rappresenta il futuro, figlio d’arte e collaboratore di un trainer moderno e innovativo come Marco Smorgon.

Sandro Miraglia arriva alla semifinale del torneo in qualità di vincitore dell’Hakan Wallner Memorial, disputato sulla pista del Savio a inizio luglio, mentre Ferdinando Pisacane vanta i successi classici alle redini di Omas Np e Dilva Jet. Altra leggenda del trotto italiano è Lorenzo Baldi, l’erede del grande Giancarlo, che vanta successi in tutte le più importanti manifestazioni italiane ma è anche driver dalla caratura internazionale avendo corso e vinto negli Stati Uniti, in Francia e Scandinavia. I suoi cavalli simbolo sono tanti, da Indro Park a Lancaster Om, passando per Yourworstnightmare, Probing, Nicholson Park, Gruccione Jet e Newyork Newyork.